Синоптик Леус рассказал, что в южных регионах России бархатный сезон продлится до конца недели

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода прогнозируется на текущей неделе в южных российских регионах.

«Погода там налаживается, в выходные был достаточно сильный ветер, шторм на море и дожди. Но начиная с понедельника и до конца этой недели будет возвращение бархатного сезона и вполне комфортные температуры — от +4 до +9 °С по ночам и днём в пределах +15...+19 °С», — сообщил он.

Синоптик добавил, что сильного ветра и осадков на этой неделе на юге не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.