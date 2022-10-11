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Синоптик Леус рассказал, что в южных регионах России бархатный сезон продлится до конца недели

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода прогнозируется на текущей неделе в южных российских регионах.
Синоптик Леус рассказал, что в южных регионах России бархатный сезон продлится до конца недели
  • РИА Новости

«Погода там налаживается, в выходные был достаточно сильный ветер, шторм на море и дожди. Но начиная с понедельника и до конца этой недели будет возвращение бархатного сезона и вполне комфортные температуры — от +4 до +9 °С по ночам и днём в пределах +15...+19 °С», — сообщил он.

Синоптик добавил, что сильного ветра и осадков на этой неделе на юге не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.

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