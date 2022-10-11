Синоптик Леус спрогнозировал ясную и сухую погоду в столичном регионе на неделе
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«Он (антициклон. — RT) довольно прохладный. Температур +15...+16 °С нам на этой неделе уже ожидать не стоит. Тем не менее погода будет довольно солнечная и обойдётся без дождей. Дневные температуры будут соответствовать климату и колебаться в пределах от +9 до +12 °С», — сообщил синоптик.
По ночам будет прохладно, кое-где температура опустится ниже 0 °С.
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