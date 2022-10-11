Синоптик Леус спрогнозировал ясную и сухую погоду в столичном регионе на неделе

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в столичный регион пришёл очередной антициклон с повышенным атмосферным давлением. Под его влиянием Москва и Подмосковье будут находиться до конца рабочей недели.

«Он (антициклон. — RT) довольно прохладный. Температур +15...+16 °С нам на этой неделе уже ожидать не стоит. Тем не менее погода будет довольно солнечная и обойдётся без дождей. Дневные температуры будут соответствовать климату и колебаться в пределах от +9 до +12 °С», — сообщил синоптик.

По ночам будет прохладно, кое-где температура опустится ниже 0 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.