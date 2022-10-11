Узнать больше

Синоптик Леус спрогнозировал ясную и сухую погоду в столичном регионе на неделе

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в столичный регион пришёл очередной антициклон с повышенным атмосферным давлением. Под его влиянием Москва и Подмосковье будут находиться до конца рабочей недели.
Синоптик Леус спрогнозировал ясную и сухую погоду в столичном регионе на неделе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Он (антициклон. — RT) довольно прохладный. Температур +15...+16 °С нам на этой неделе уже ожидать не стоит. Тем не менее погода будет довольно солнечная и обойдётся без дождей. Дневные температуры будут соответствовать климату и колебаться в пределах от +9 до +12 °С», — сообщил синоптик.

По ночам будет прохладно, кое-где температура опустится ниже 0 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить