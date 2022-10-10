Тюменская область примет участие в «Большом этнографическом диктанте»

Тюменская область примет участие в просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая состоится онлайн с 3 по 8 ноября.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Цель проекта — познакомить участников с обычаями и традициями народов, населяющих Россию. Организатор — Федеральное агентство по делам национальностей.

«Важно, чтобы после диктанта у россиян появилось желание изучать свои корни, своих предков, узнавать больше о тех, кто живёт рядом. Потому что знание — это основа взаимоуважения и согласия между людьми разных национальностей», — заявил глава агентства Игорь Баринов.

Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в федеральной акции «Географический диктант», которая состоится 30 октября.