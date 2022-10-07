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В центре Москвы установили мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской

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В центре Москвы состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь народной артистки СССР Ольги Лепешинской.
В центре Москвы установили мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

«Сегодня торжественно открыли мемориальную доску, установленную в память о великой балерине Ольге Васильевне Лепешинской. Её разместили на 1-й Тверской-Ямской улице, на доме, где Ольга Васильевна прожила больше полувека», — заявил глава ведомства Алексей Емельянов.

Доску с барельефным скульптурным изображением Лепешинской и текстовой композицией изготовили скульптор Олег Закоморный и архитектор Галия Ишкильдина.

Ранее сообщалось, что скверу у Пушкинского музея присвоили имя бывшего директора учреждения Ирины Антоновой.

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