В центре Москвы установили мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.
«Сегодня торжественно открыли мемориальную доску, установленную в память о великой балерине Ольге Васильевне Лепешинской. Её разместили на 1-й Тверской-Ямской улице, на доме, где Ольга Васильевна прожила больше полувека», — заявил глава ведомства Алексей Емельянов.
Доску с барельефным скульптурным изображением Лепешинской и текстовой композицией изготовили скульптор Олег Закоморный и архитектор Галия Ишкильдина.
Ранее сообщалось, что скверу у Пушкинского музея присвоили имя бывшего директора учреждения Ирины Антоновой.