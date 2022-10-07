Главный синоптик Петербурга Колесов дал предварительный прогноз на зиму

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал предварительный прогноз на зиму.

«Зимой, по предварительным прогнозам, температура воздуха будет близка к норме. В этом году изменил нормы Росгидрометцентр, поэтому в январе пока ожидаем на один-два градуса выше нормы. Пока прогнозируется зима, похожая на прошлогоднюю — со снегом и отрицательными температурами», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, первый снег может выпасть уже в ноябре.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с URA.RU спрогнозировал зимние погодные аномалии в некоторых регионах России.