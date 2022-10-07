Выставку художника Фёдора Морозова открыли во Владивостоке

Во Владивостоке открыли ретроспективную выставку художника-абстракциониста Фёдора Морозова.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Выставка под названием «Фёдор Морозов. Сталкер во Вселенной художников» пройдёт в Приморской картинной галерее.

На ней представят работы из фондов галереи и личного собрания Морозова, которого называют одним из самых серьёзных художников-модернистов Владивостока.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».