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Выставку художника Фёдора Морозова открыли во Владивостоке

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Во Владивостоке открыли ретроспективную выставку художника-абстракциониста Фёдора Морозова.
Выставку художника Фёдора Морозова открыли во Владивостоке
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Выставка под названием «Фёдор Морозов. Сталкер во Вселенной художников» пройдёт в Приморской картинной галерее.

На ней представят работы из фондов галереи и личного собрания Морозова, которого называют одним из самых серьёзных художников-модернистов Владивостока.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

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