Глава Рослесхоза Советников допустил сокращение ущерба от лесных пожаров втрое по итогу 2022 года

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников выразил мнение, что ущерб от лесных пожаров в 2022 году будет в три раза меньше, чем годом ранее.

В 2021 году ущерб от пожаров составил почти 11 млрд рублей.

«В этом году у нас ситуация с лесными пожарами намного лучше, чем была в прошлом. В 2021 году площадь, пройденная огнём, превысила 10 млн га. В этом году она в три раза меньше — 3,4 млн га», — отметил Советников в интервью «Известиям».

По его словам, в прошлом году на борьбу с пожарами было выделено 6 млрд рублей, а в 2022-м — 14,2 млрд рублей.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.