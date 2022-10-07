Узнать больше

Глава Рослесхоза Советников допустил сокращение ущерба от лесных пожаров втрое по итогу 2022 года

Короткая ссылка
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников выразил мнение, что ущерб от лесных пожаров в 2022 году будет в три раза меньше, чем годом ранее.
Глава Рослесхоза Советников допустил сокращение ущерба от лесных пожаров втрое по итогу 2022 года
  • AP

В 2021 году ущерб от пожаров составил почти 11 млрд рублей.

«В этом году у нас ситуация с лесными пожарами намного лучше, чем была в прошлом. В 2021 году площадь, пройденная огнём, превысила 10 млн га. В этом году она в три раза меньше — 3,4 млн га», — отметил Советников в интервью «Известиям».

По его словам, в прошлом году на борьбу с пожарами было выделено 6 млрд рублей, а в 2022-м — 14,2 млрд рублей.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить