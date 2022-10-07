Синоптик Позднякова рассказала о тёплой погоде в столичном регионе 8—9 октября
- РИА Новости
«Предстоящие двое-трое суток в столичном регионе будет антициклон. Атмосферное давление будет довольно высокое, в пятницу погода без существенных осадков, довольно тёплая, дневная температура — +13...+15 °С», — сообщила она газете «Известия».
По её словам, в субботу, 8 октября, температура днём ожидается +16...+18 °С, без осадков. В воскресенье — +12...+14 °С, во второй половине дня будет дождь.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.