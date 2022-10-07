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Синоптик Позднякова рассказала о тёплой погоде в столичном регионе 8—9 октября

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Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается комфортная и тёплая погода, однако во второй половине воскресенья возможны дожди.
Синоптик Позднякова рассказала о тёплой погоде в столичном регионе 8—9 октября
  • РИА Новости

«Предстоящие двое-трое суток в столичном регионе будет антициклон. Атмосферное давление будет довольно высокое, в пятницу погода без существенных осадков, довольно тёплая, дневная температура — +13...+15 °С», — сообщила она газете «Известия».

По её словам, в субботу, 8 октября, температура днём ожидается +16...+18 °С, без осадков. В воскресенье — +12...+14 °С, во второй половине дня будет дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.

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