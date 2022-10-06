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В Екатеринбурге подвели итоги фестиваля документального кино «Россия»

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В Екатеринбурге подвели итоги XXXIII Открытого фестиваля документального кино «Россия», который ежегодно показывает картину жизни многонационального и мультикультурного российского и постсоветского общества.
В Екатеринбурге подвели итоги фестиваля документального кино «Россия»
  • РИА Новости

Приз за лучший телевизионный документальный фильм получила картина «Моя большая русская семья», её режиссёр — Наталья Кадырова.

Специальный приз жюри достался «Театру военных действий» режиссёра Олега Некишева, а также картине «Александр Аскольдов. Жизнь и судьба» режиссёра Игоря Калядина.

Приз за лучший полнометражный фильм получила картина «Живой», режиссёр Константин Селин.

Приз за лучший короткометражный фильм достался «Танго с балалайкой» (Александр Калашников).

Приз за операторское мастерство вручили «Святому Архипелагу» (режиссёр Сергей Дебижев, оператор Алексей Немов).

«Лучший дебют — «Квартет», режиссёр Никита Сташкевич. Специальный приз жюри «С юмором о серьёзном» — «Монета страны Малави», режиссёр Алексей Федорченко», — сообщили организаторы.

Главным победителем фестиваля становится фильм «Уральское дерби» режиссёров Арсения Кайдацкого и Юлии Серьгиной. Он рассказывает об Уральском дерби через призму двух детских хоккейных команд из Челябинской области, которые год за годом сталкиваются в борьбе за титул победителя.

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