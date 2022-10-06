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Мария Арбатова высказалась о присуждении Нобелевской премии по литературе Анни Эрно

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Писательница Мария Арбатова высказалась о присуждении Нобелевской премии по литературе француженке Анни Эрно.
Мария Арбатова высказалась о присуждении Нобелевской премии по литературе Анни Эрно
  • РИА Новости

«Приятно удивляет, что Нобелевская премия по литературе перестала быть политической», — заявила Арбатова в беседе со «Взглядом».

По её словам, герои произведений Эрно сопротивляются отчуждению, «обществу потребления», что ценно для Нобелевской премии.

Со своей стороны, обозреватель Дарья Ефремова в беседе с газетой «Известия» отметила, что Эрно пишет экзистенциальную и совершенно не сентиментальную прозу о себе и таких, как она.

«Её сквозная героиня — красивая европейская женщина традиционной ориентации и взглядов — кажется заложницей социального выбора, однако на поверку выбора у неё никогда не было и нет», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно.

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