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На выставках Третьяковки побывали более миллиона человек в 2022 году

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На выставках Третьяковской галереи побывали более миллиона человек в 2022 году, заявила директор музея Зельфира Трегулова.
На выставках Третьяковки побывали более миллиона человек в 2022 году
  • РИА Новости

«К сентябрю наши выставки увидели 1 млн 334 тыс. зрителей. Но впереди ещё выставки Дягилева, Щусева, Грабаря», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

В настоящее время в музее работает экспозиция «Дягилев. Генеральная репетиция».

«Мы впервые показываем 13 подлинных балетных костюмов к дягилевским постановкам 1909—1912 и начала 1920-х годов, которые приобретены Третьяковской галереей в последние годы за рубежом. Из этой же коллекции куплен театральный задник для «Половецких плясок», созданный в 1909 году по эскизам Николая Рериха», — сообщила Трегулова.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что музей-панорама «Оборона Севастополя» закрывается на ремонт до 2025 года.

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