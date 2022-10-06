Заслуженная артистка России Олеся Железняк рассказала о работе в театре, в том числе о спектакле «Последний поезд».

«Мы с Виктором Раковым играем пожилую пару, но не стариков. И хотим донести до каждого зрителя историю отношений родителей и детей. Признаюсь, когда я впервые прочитала инсценировку Сергея Плотова, то очень плакала, потому что поняла: мне и играть-то в ней ничего не надо, настолько я понимаю эти взаимоотношения. Это очень жизненная история», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

Кроме того, сообщила актриса, вместе с Игорем Бочкиным она репетирует спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия». Премьера состоится 8 октября.

«Ещё я много играю в антрепризах, у меня шесть спектаклей», — отметила Железняк.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.