Узнать больше

В Нижегородской области отреставрируют музей-заповедник Пушкина

Короткая ссылка
В Нижегородской области отреставрируют музей-заповедник Александра Пушкина.
В Нижегородской области отреставрируют музей-заповедник Пушкина
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на вице-губернатора Олега Берковича.

Пять объектов в Большом Болдине находятся в полуаварийном состоянии. Их планируется восстановить к следующему лету.

В настоящее время реставрационные работы идут в Доме культуры. Здание будет расширено.

В 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения Пушкина. В Большом Болдине он сочинил свыше 50 произведений.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить