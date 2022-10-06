В Нижегородской области отреставрируют музей-заповедник Пушкина

В Нижегородской области отреставрируют музей-заповедник Александра Пушкина.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на вице-губернатора Олега Берковича.

Пять объектов в Большом Болдине находятся в полуаварийном состоянии. Их планируется восстановить к следующему лету.

В настоящее время реставрационные работы идут в Доме культуры. Здание будет расширено.

В 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения Пушкина. В Большом Болдине он сочинил свыше 50 произведений.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».