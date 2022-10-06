В Нижегородской области отреставрируют музей-заповедник Пушкина
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на вице-губернатора Олега Берковича.
Пять объектов в Большом Болдине находятся в полуаварийном состоянии. Их планируется восстановить к следующему лету.
В настоящее время реставрационные работы идут в Доме культуры. Здание будет расширено.
В 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения Пушкина. В Большом Болдине он сочинил свыше 50 произведений.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».