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Синоптики спрогнозировали дождь в Татарстане в выходные

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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие выходные.
Синоптики спрогнозировали дождь в Татарстане в выходные
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В субботу, 8 октября, ожидается дождь, местами ветер до 15 м/с. Ночью до +4 °С, днём до +14 °С.

В воскресенье, 9 октября, существенных осадков не ожидается. Минимальная температура ночью +2...+7 °С, днём до +16 °С.

Тем временем стало известно, что в Удмуртии в пятницу, 7 октября, местами возможен туман, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Туман прогнозируется в ночное и утреннее время.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о туманной погоде в Тюменской области.

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