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Археологи нашли более 20 старинных курительных трубок в центре Москвы

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Археологи нашли более 20 старинных курительных трубок на глубине почти 8,5 м в центре Москвы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

«Одной из последних находок, обнаруженных на главной площадке этого лета — в районе дома 10 по Тверской улице, — стала уникальная большая курительная трубка. Это вторая подобная трубка, найденная в столице, первую археологи ранее обнаружили в Замоскворечье. Сейчас она находится в археологической мастерской», — заявил глава ведомства Алексей Емельянов.

По его словам, после реставрации трубку передадут в музейный фонд.

На месте раскопок также обнаружены монеты, банки для помады, флаконы из стекла, пуговицы, посуда из фарфора и фаянса.

Ранее, по сообщениям сайта «Дни.ру», в Москве расширили перечень зданий и сооружений, находящихся под охраной государства.

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