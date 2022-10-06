Канал RU.TV запускает реалити-шоу «Сверхновая»

Канал RU.TV запускает 21 октября реалити-шоу «Сверхновая». Оно призвано поддержать творческих и целеустремлённых женщин, готовых открыть своё дело.

В каждой серии эксперты из МТС и других компаний будут обучать девушек, прошедших кастинг, ведению бизнеса и помогать прокачивать профессиональные навыки.

Победительница получит 5 млн рублей на развитие собственного бизнеса.

Результаты будет оценивать жюри, в состав которого войдут эксперты МТС и RU.TV, в том числе бизнесвумен, певица, телеведущая и актриса Елена Север.

«У современной женщины в России гораздо больше возможностей найти себя и реализоваться, чем ещё 10—20 лет назад. И всё же женщины, как и прежде, нуждаются в поддержке», — заявила Север.

По её словам, шоу призвано не только помочь участницам реализовать себя в бизнесе, но и поддержать всех зрительниц телеканала RU.TV.

Ведущая проекта — Яна Чурикова.