Международный фотографический фестиваль «Волжское биеннале» откроется 7 октября в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Русского музея фотографии.

На конкурс присланы работы из Нижнего Новгорода, Москвы, Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Казани, Сочи и других городов. В экспозицию вошли 157 произведений.

Итоговая выставка будет открыта до 13 ноября.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.