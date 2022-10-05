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Андрей Соколов рассказал о работе с Инной Чуриковой

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Актёр, режиссёр, телеведущий, продюсер Андрей Соколов рассказал о работе с актрисой Инной Чуриковой, которая 5 октября отмечает день рождения.
Андрей Соколов рассказал о работе с Инной Чуриковой
  • РИА Новости

«Если говорить о съёмочной площадке, то встречались на картине «Память осени». Помимо этого, были спектакли «Гамлет», «Всё оплачено». Она сама по себе уникальный человек. Уместнее говорить даже не о её профессиональных качествах, а о личности в целом. Это определяет её в профессии, в жизни», — заявил Соколов в беседе с ФАН.

По его словам, Чурикова — неординарный, творческий человек. Соколов пожелал актрисе здоровья и радости в жизни.

«Всегда оставаться такой же, какая она есть. Мы её очень любим, очень дорожим, трепетно относимся. Пусть радует нас как можно больше и новыми ролями, и прежними. Большого человеческого счастья», — добавил он.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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