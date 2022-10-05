Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве во второй половине недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

«Погода налаживается, настраиваемся на бабье лето. Во второй половине недели стоит ожидать температуру +12...+14 °С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в воскресенье возможны небольшие дожди.

«Атмосферное давление выйдет на тот уровень, который является нормальным для Москвы и области: 748—751 мм рт. ст. С этой стороны погода никаких неприятных сюрпризов не преподнесёт», — добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.