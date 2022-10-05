Синоптик Леус объяснил появление «столбов света» в некоторых городах России
- РИА Новости
«Высказывались различные версии происходящего: от работы лазерных противоспутниковых средств и прожекторов систем ПВО до прилёта инопланетян и появления высших сил… На самом деле световые столбы, наблюдавшиеся в небе, — это оптическое явление в атмосфере, которое и носит такое название — «световой столб», — рассказал Леус РБК.
Световые столбы — это оптическое явление в атмосфере, один из видов гало, создающийся преломлением света на ледяных кристаллах, пояснил он.
Обычно такое явление наблюдается в зимний период года, отметил синоптик.