военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Синоптик Леус объяснил появление «столбов света» в некоторых городах России

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что столбы света, которые россияне могли видеть накануне вечером в небе Москвы и Белгорода, — это обычное атмосферное явление, которое возникает из-за преломления света.
Синоптик Леус объяснил появление «столбов света» в некоторых городах России
  • РИА Новости

«Высказывались различные версии происходящего: от работы лазерных противоспутниковых средств и прожекторов систем ПВО до прилёта инопланетян и появления высших сил… На самом деле световые столбы, наблюдавшиеся в небе, — это оптическое явление в атмосфере, которое и носит такое название — «световой столб», — рассказал Леус РБК.

Световые столбы — это оптическое явление в атмосфере, один из видов гало, создающийся преломлением света на ледяных кристаллах, пояснил он.

Обычно такое явление наблюдается в зимний период года, отметил синоптик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить