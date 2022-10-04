Московскому Международному театральному фестивалю имени А.П. Чехова исполнилось 30 лет

Московскому Международному театральному фестивалю имени А.П. Чехова 4 октября исполнилось 30 лет. За это время российской публике было представлено более 600 спектаклей из 54 стран мира.

Об истории фестиваля российский искусствовед, телеведущий Михаил Швыдкой рассказал в авторской колонке в «Российской газете».

Когда 4 октября 1992 года на сцене Театра имени Моссовета Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова открыл первый Чеховский фестиваль спектаклем «Коварство и любовь» Ф. Шиллера в постановке Темура Чхеидзе с участием Кирилла Лаврова, никто не мог представить, что именно этот смотр сценических достижений станет одним из самых важных явлений в мировой культурной жизни трёх минувших десятилетий, считает автор.

За эти годы Валерий Шадрин, «который был учредителем новой фестивальной институции, сотворил уникальный, не имеющий равных продюсерский организм, соединяющий всё лучшее, что существует в современном искусстве», отметил Швыдкой.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.