Кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс» прошли 1 и 2 октября в Москве

В Москве 1 и 2 октября состоялись кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс», а также открытие нового сезона Студенческого кубка Бегового сообщества.

Всего на старт забегов вышли около 1 тыс. участников.

Спортсменам предстояло преодолеть дистанции от 2 до 8 км по природной трассе, проложенной на территории парка «Битцевский лес».

1 октября на старт вышли участники кросса «Быстрый пёс». Собаки вместе с хозяевами пробежали 2 км. Все финишёры кросса получили медали, а победители и их хозяева — настоящие кубки в форме мисочек и подарки от партнёров, а также денежные призы.

В этот же день стартовал новый сезон Студенческого кубка Бегового сообщества. В этот раз за звание лучшей студенческой команды поборются представители 20 столичных вузов. На протяжении нескольких месяцев они будут соревноваться на дорожке, шоссе и грунте и зарабатывать баллы в пользу своих учебных заведений.

2 октября на старт вышли любители классических кроссов. По традиции кроссового бега, старты для мужчин и женщин в разных возрастных группах прошли раздельно.

Первыми дистанцию в 2 км преодолели девушки 18—19 лет. Спустя 20 минут стартовали и юноши 18—19 лет. Они пробежали 4 км. За ними — женщины от 35 лет, а через 40 минут и мужчины в той же возрастной категории. Они преодолели 4 и 6 км соответственно. Позднее на дистанции 6 км стартовали женщины в возрастных группах 20—22 года и 23—34 года. За ними к забегу присоединились мужчины в тех же категориях. Их ждала дистанция 8 км.