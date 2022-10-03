Заслуженный артист России Гоша Куценко рассказал о работе в молодёжных сериалах.

«Я люблю работать с молодёжью, не отказываюсь, когда зовут сняться в пилоты, играю музыку с молодыми музыкантами. Мне кажется, я нахожусь в своей тарелке. Я вижу себя — того, 30-летней давности. Да и в кадре с молодёжью прикольно существовать», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Куценко также поделился впечатлениями от съёмок с блогером Даней Милохиным в сериале «Классная Катя».

«Я наблюдал, как работает Даня в кадре. Он в отличие от нас, профессионалов, свободен на площадке, органичен. Милохин — молодой парень без комплексов. Это качество хорошего актёра», — сообщил артист.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.