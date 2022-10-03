Актёр Бозин рассказал о новом спектакле «Леонардо»

Актёр Дмитрий Бозин рассказал о новом спектакле Юрия Грымова «Леонардо», премьера которого состоится 17 октября в театре «Модерн».

«Да, действительно, я играю в этой постановке Леонардо да Винчи. Юрий Вячеславович — очень большой, профессионально очень сильный режиссёр. Мне близко то, что он делает, потому что это метафора. Всегда метафора», — заявил Бозин в беседе с «Радио 1».

По его словам, спектакль — это прежде всего психологические портреты.

«Вот Грымов очень здорово вырисовывает психологические какие-то конфигурации, которые при нас происходят», — добавил Бозин.

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