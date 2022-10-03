Синоптики спрогнозировали дождливую и ветреную погоду в Татарстане в ближайшие дни

В Татарстане в течение ближайших дней ожидается дождливая и ветреная погода.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Во вторник, 4 октября, небольшие дожди начнутся преимущественно в западных районах. Ночью +3...+8 °С, днём до +15 °С.

В следующие три дня в республике возможны дожди, усиление ветра до 15 — 16 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днём +8...+14 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.