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Синоптики спрогнозировали дождливую и ветреную погоду в Татарстане в ближайшие дни

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В Татарстане в течение ближайших дней ожидается дождливая и ветреная погода.
Синоптики спрогнозировали дождливую и ветреную погоду в Татарстане в ближайшие дни
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Во вторник, 4 октября, небольшие дожди начнутся преимущественно в западных районах. Ночью +3...+8 °С, днём до +15 °С.

В следующие три дня в республике возможны дожди, усиление ветра до 15 — 16 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днём +8...+14 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.

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