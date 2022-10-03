В Подмосковье ликвидировали 42 лесных пожара в сентябре

В Московской области в сентябре ликвидировали 42 лесных пожара.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета лесного хозяйства.

«В этом году мы столкнулись с аномальными температурами, превышающими среднегодовые показатели. Из-за долгого отсутствия осадков лес настолько высох, что даже кратковременные осенние дожди не смогли быстро стабилизировать пожароопасную ситуацию в начале сентября», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число пожаров выше, но их средняя площадь уменьшилась.

Ранее эколог, руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию Наталья Соколова в беседе с «Радио 1» рассказала, как правильно сажать деревья.