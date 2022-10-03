Синоптик Варакин пообещал тёплый октябрь в Туле

Замдиректора Гидрометцентра России Юрий Варакин заявил, что в Туле ожидается тёплый октябрь с умеренными осадками.

В беседе с Тульской службой новостей он сообщил, что среднесуточная температура может оказаться чуть выше климатической нормы. В середине месяца прогнозируется +13...+16 °С, ночью до 0 °С.

«Основные осадки будут в первую пятидневку месяца, затем из-за роста давления существенных дождей ждать не стоит. Следующих затяжных и сильных дождей стоит ждать в середине октября», — добавил Варакин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.