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Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании в столичном регионе

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Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о похолодании в столичном регионе.
Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании в столичном регионе
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что если в ночь на понедельник, 3 октября, воздух в черте Москвы не остывал ниже +10 °С, то в ночь на среду, 5 октября, ожидается снижение температуры до +6 °С, а днём воздух не прогреется выше +10 °С.

«Первую половину недели на погоду влиять будет циклон. Причём его циклонические вихри вплоть до четверга будут приносить новые порции осадков», — отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.

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