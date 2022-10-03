Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании в столичном регионе

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о похолодании в столичном регионе.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что если в ночь на понедельник, 3 октября, воздух в черте Москвы не остывал ниже +10 °С, то в ночь на среду, 5 октября, ожидается снижение температуры до +6 °С, а днём воздух не прогреется выше +10 °С.

«Первую половину недели на погоду влиять будет циклон. Причём его циклонические вихри вплоть до четверга будут приносить новые порции осадков», — отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.