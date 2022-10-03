В Подмосковье пройдёт международный фестиваль спортивного кино

В Московской области пройдёт международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Заявки на участие прислали авторы более 100 картин. В итоге в программу фестиваля вошло 80 фильмов из 17 стран мира и 12 регионов России. Для сравнения — в прошлом году вниманию зрителей и членов жюри было представлено 60 картин из десяти стран», — рассказали в ведомстве.

Программа включает художественные, документальные и анимационные картины.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.