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В Подмосковье пройдёт международный фестиваль спортивного кино

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В Московской области пройдёт международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI.
В Подмосковье пройдёт международный фестиваль спортивного кино
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Заявки на участие прислали авторы более 100 картин. В итоге в программу фестиваля вошло 80 фильмов из 17 стран мира и 12 регионов России. Для сравнения — в прошлом году вниманию зрителей и членов жюри было представлено 60 картин из десяти стран», — рассказали в ведомстве.

Программа включает художественные, документальные и анимационные картины.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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