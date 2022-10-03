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Алёна Хмельницкая рассказала о работе с Еленой Подкаминской в комедии «Ева, рожай!»

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Актриса Алёна Хмельницкая рассказала о работе со своей коллегой Еленой Подкаминской в романтической комедии «Ева, рожай!».
Алёна Хмельницкая рассказала о работе с Еленой Подкаминской в комедии «Ева, рожай!»
  • РИА Новости

«К сожалению, у нас было не так много совместных сцен, но ещё до съёмок сериала мы были знакомы с Леной — когда-то очень давно мы снимались вместе в продолжении «Ландыша серебристого». Так что сами съёмки проходили очень здорово», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Хмельницкая, она немного удивилась, когда ей сказали, кто будет играть главную роль и, соответственно, её дочь, так как Подкаминская младше всего на 10 лет.

«На самом деле меня это совершенно не смутило, потому что у меня в принципе нет на тему возраста никаких комплексов. Я довольно в раннем возрасте начала играть мам взрослых детей в кино», — добавила актриса.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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