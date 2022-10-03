Синоптик Шувалов спрогнозировал прекращение дождей в Центральной России с 6 октября

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни.

В беседе с телеканалом «360» Шувалов отметил, что к середине недели погодные условия в регионе нормализуются, снизится сила ветра. К четвергу, 6 октября, осадки прекратятся до воскресенья.

По его словам, во второй половине недели дневные показания столбиков термометра будут колебаться в диапазоне +12...+14 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.