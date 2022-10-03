Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую погоду в Москве в октябре

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал тёплую погоду в столице в октябре.

«У нас сентябрь получился в этом году на 2,1 градуса холоднее нормы. И осадков выпало 121%. В начале октября мы за два дня на 3 — 4 градуса выше идём. Осадков, в принципе, пока нормально. По долгосрочным прогнозам, октябрь будет в пределах нормы, немного чуть теплее», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Цыганков, до четверга, 6 октября, в городе сохранится влияние циклона, будет пасмурно, местами дождливо. Температура воздуха составит +10...+12 °С днём, +7...+9 °С ночью.

«7, 8 и 9 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Днём в пятницу прогнозируется +11...+16 °С. В субботу и воскресенье будет +12...+17 °С. Ночные температуры в эти дни составят +4...+9 °С», — добавил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.