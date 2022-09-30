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Синоптик Позднякова рассказала, что снега в Москве стоит ожидать во второй половине октября

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда стоит ждать первого снега в столице.
Синоптик Позднякова рассказала, что снега в Москве стоит ожидать во второй половине октября
  • АГН «Москва»

По словам специалиста, до середины октября в столице не выпадет первый снег, погода будет пасмурной.

«Ночные температуры будут не ниже +3...+8 °С, поскольку погоду у нас будут определять циклоны, и небо будет закрыто облаками», — отметила Позднякова в интервью kp.ru.

Она добавила, что до середины октября можно ездить на летней резине, поскольку отрицательная температура воздуха не ожидается.

Первый снег выпадет во второй половине октября, спрогнозировала синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.

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