В Петербурге 3 октября пройдёт концерт в честь 100-летия российского джаза

В Санкт-Петербурге 3 октября пройдёт гала-концерт в честь 100-летия российского джаза.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городской комитет по культуре.

Мероприятие состоится в понедельник, 3 октября.

«На сцену концертно-спортивного комплекса «М-1 Арена» выйдут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, Fantine и Вадим Эйленкриг. К ним присоединятся мэтры петербургского джаза — Андрей Кондаков и Давид Голощёкин, а также молодые музыканты из Северной столицы», — отметили в комитете.

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