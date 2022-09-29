Актёр Мартынов рассказал о дружбе с коллегой по «Универу» Анной Хилькевич

Актёр Александр Мартынов, сыгравший Валентина Будейко в сериале «Универ», рассказал, что в процессе съёмок подружился со многими коллегами, в том числе с Анной Хилькевич.

«Пока мы только с Аней общаемся. У нас у обоих замечательные семьи. Пока мы не ездили с детьми друг к другу в гости. Только я несколько раз приезжал к ней. Аня, правда, до меня так и не добралась, надеюсь, приедет», — рассказал Мартынов в интервью «Газете.Ru».

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.