Актёр Мартынов рассказал, что после съёмок в сериале «Универ» сменил фамилию

Актёр Александр Мартынов, который сыграл роль Валентина Будейко в «Универе», признался, что после выхода сериала его перестали звать на съёмки в другие проекты.

«После выхода «Универа» вокруг меня образовалась тишина. Ни одного звонка, ни кастингов, ни приглашений для участия в съёмках, ничего. Считается, что кастинг-директора не любят приглашать в проекты актёров, долго играющих одну роль. Я много лет исполнял роль Валентина Будейко в сериале «Универ», — сказал актёр в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ещё во время съёмок «Универ. 10 лет спустя» он решил сменить фамилию Стекольников на Мартынов.

После смены фамилии артист вновь стал получать предложения по работе.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.