Умер музыковед Лев Гинзбург

Музыковед, виолончелист и педагог Лев Гинзбург скончался в Москве.

«В Москве скончался музыковед и музыкальный критик Лев Григорьевич Гинзбург», — сообщается на сайте Союза музыкантов России.

Отмечается, что более 40 лет он работал в журнале «Музыкальная жизнь», где был руководителем иностранного отдела, а затем заместителем главного редактора. Параллельно сотрудничал с изданиями «Советская музыка», «Правда», «Советская культура», «Труд», а также выпускал ежегодник «В мире музыки».

Союз композиторов России выразил соболезнования близким Льва Гинзбурга.

Музыковеду было 92 года.