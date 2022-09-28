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Умер музыковед Лев Гинзбург

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Музыковед, виолончелист и педагог Лев Гинзбург скончался в Москве.
Умер музыковед Лев Гинзбург

«В Москве скончался музыковед и музыкальный критик Лев Григорьевич Гинзбург», — сообщается на сайте Союза музыкантов России.

Отмечается, что более 40 лет он работал в журнале «Музыкальная жизнь», где был руководителем иностранного отдела, а затем заместителем главного редактора. Параллельно сотрудничал с изданиями «Советская музыка», «Правда», «Советская культура», «Труд», а также выпускал ежегодник «В мире музыки».

Союз композиторов России выразил соболезнования близким Льва Гинзбурга.

Музыковеду было 92 года.

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