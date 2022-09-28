Синоптик Колесов рассказал, что 28 сентября может стать одним из самых холодных дней в Петербурге

Синоптик Александр Колесов предупредил, что в Санкт-Петербурге 28 сентября может стать одним из самых холодных дней за всю историю метеонаблюдений.

Об этом пишет neva.today.

Кроме того, к Ленинградской области с юго-востока приближается атмосферный фронт с большим количеством осадков, подчеркнул специалист. Температура воздуха в регионе ожидается в пределах +7…+9 °С.

«Ну а предстоящей ночью и завтра утром на крайнем востоке Ленинградской области вероятно появление первых снежинок, так как все условия для этого есть. Но именно отдельных мокрых снежинок», — сказал Колесов.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.