Синоптик Колесов рассказал, что 28 сентября может стать одним из самых холодных дней в Петербурге
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Об этом пишет neva.today.
Кроме того, к Ленинградской области с юго-востока приближается атмосферный фронт с большим количеством осадков, подчеркнул специалист. Температура воздуха в регионе ожидается в пределах +7…+9 °С.
«Ну а предстоящей ночью и завтра утром на крайнем востоке Ленинградской области вероятно появление первых снежинок, так как все условия для этого есть. Но именно отдельных мокрых снежинок», — сказал Колесов.
Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.