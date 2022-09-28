В Тюмени синоптики прогнозируют пасмурную погоду со снегом 28 сентября

По прогнозу синоптиков, в Тюмени в среду, 28 сентября, дневная температура не превысит +2 °С, периодически будет идти небольшой снег.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Утром в городе -2 °С, днём воздух прогреется до +2 °С. Ветер северо-западный, 3 м/с. Вечером вновь похолодает до -3 °С.

Согласно данным метеорологов, с четверга, 29 сентября, температура будет постепенно подниматься и к середине следующей недели может достичь +17 °С. При этом ночные заморозки сохранятся.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.