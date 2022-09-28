Певица Валерия назвала Моисеева светлым человеком

Певица Валерия поделилась воспоминаниями о Борисе Моисееве. По её словам, он был очень светлым человеком, который обо всех говорил только хорошее.

В беседе с «Российской газетой» она рассказала, что познакомилась с Моисеевым в тот момент, когда он пригласил её поучаствовать в шоу «Борис Моисеев и его леди».

«Конечно же, Боря выходил на сцену как танцор, как хозяин этого шоу, как мэтр», — отметила Валерия.

По её словам, Моисеев был светлым человеком.

«Он обо всех всегда говорил хорошо. Всегда был человеком позитивным. Очень светлым. Вот таким мы его и запомним. Светлая ему память», — сказала певица.

27 сентября стало известно о смерти певца Бориса Моисеева. Ему было 68 лет.