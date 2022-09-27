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Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди накануне потепления в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что потепление в столице ожидается со среды, 28 сентября.
Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди накануне потепления в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Но перед этим выпадет большое количество осадков, отметил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

«Ему (потеплению. — RT) будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придёт в среду и принесёт с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до +13…+14 °С», — пояснил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что Гидрометцентр Тюменской области выпустил штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и высокой пожароопасностью до 08:00 27 сентября.

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