Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди накануне потепления в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что потепление в столице ожидается со среды, 28 сентября.

Но перед этим выпадет большое количество осадков, отметил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

«Ему (потеплению. — RT) будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придёт в среду и принесёт с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до +13…+14 °С», — пояснил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что Гидрометцентр Тюменской области выпустил штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и высокой пожароопасностью до 08:00 27 сентября.