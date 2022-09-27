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Во Владивостоке проходит Фестиваль культур стран АТР

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Художественный руководитель Приморской краевой филармонии Татьяна Сергеева рассказала о программе Фестиваля культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который в настоящее время проходит во Владивостоке.
Во Владивостоке проходит Фестиваль культур стран АТР
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Фестиваль проводится с 2014 года, и в этом году в его программе четыре концерта. Мероприятие получилось многожанровым, отметила она в беседе с zr.media.

«Мы решили отразить в нём всю палитру музыки, не ограничиваться классической или народной музыкой, но и добавить рок, джаз. Так и получился фестиваль, который вполне можно назвать синтетическим», — сказала Сергеева.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.

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