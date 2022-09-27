Во Владивостоке проходит Фестиваль культур стран АТР
- globallookpress.com
- © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua
Фестиваль проводится с 2014 года, и в этом году в его программе четыре концерта. Мероприятие получилось многожанровым, отметила она в беседе с zr.media.
«Мы решили отразить в нём всю палитру музыки, не ограничиваться классической или народной музыкой, но и добавить рок, джаз. Так и получился фестиваль, который вполне можно назвать синтетическим», — сказала Сергеева.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.