Миколог Гмошинский рассказал, сбор каких краснокнижных грибов запрещён в Подмосковье

Кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский рассказал, сбор каких краснокнижных грибов запрещён в Московской области.

В беседе с «Радио 1» эксперт назвал такие грибы, как трутовик разветвлённый, каштановый гриб, полубелый гриб, говорушка подогнутая, ежевик коралловидный.

«Самый редкий вид в Красной книге Московской области — золотистая сыроежка (Russula aurea), которая была найдена только на территории Звенигородской биологической станции МГУ. Она единственная имеет второй статус, то есть относится к редким и малочисленным видам», — отметил Гмошинский.

По его словам, в подмосковной Красной книге также есть сыроежка разнопластинчатая и сыроежка зеленоватая.

Ранее грибник Николай Будник беседе с агентством «Невские новости» рассказал жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сколько продлится грибной сезон.