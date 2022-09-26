Петербургский БДТ поздравил Олега Басилашвили с 88-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу театра.
«Дорогой Олег Валерианович, спасибо Вам большое за щедрость, с которой Вы одариваете нас своим талантом. От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, множества ярких художественных впечатлений, любви и вдохновения», — говорится в поздравлении.
В БДТ артиста можно увидеть в спектакле «Лето одного года».
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