Петербургский БДТ поздравил Олега Басилашвили с 88-летием

Большой драматический театр имени Товстоногова поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 88-летием.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Дорогой Олег Валерианович, спасибо Вам большое за щедрость, с которой Вы одариваете нас своим талантом. От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, множества ярких художественных впечатлений, любви и вдохновения», — говорится в поздравлении.

В БДТ артиста можно увидеть в спектакле «Лето одного года».

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