В Ставрополе кинотеатры продали более 15 тысяч билетов по «Пушкинской карте» с февраля

Кинотеатры Ставрополя продали более 15 тыс. билетов по «Пушкинской карте» в период с февраля по сентябрь.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

«Всего с февраля по сентябрь в рамках государственного проекта молодые люди с 14 до 22 лет суммарно приобрели 15 113 билетов. С нового учебного года началась работа по обязательному подключению учеников, достигших 14-летнего возраста, к этой госпрограмме. Параллельно составлен график регулярного посещения кинотеатров школьниками 7—11-х классов», — подчеркнули в мэрии.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.