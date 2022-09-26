военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Ставрополе кинотеатры продали более 15 тысяч билетов по «Пушкинской карте» с февраля

Короткая ссылка
Кинотеатры Ставрополя продали более 15 тыс. билетов по «Пушкинской карте» в период с февраля по сентябрь.
В Ставрополе кинотеатры продали более 15 тысяч билетов по «Пушкинской карте» с февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

«Всего с февраля по сентябрь в рамках государственного проекта молодые люди с 14 до 22 лет суммарно приобрели 15 113 билетов. С нового учебного года началась работа по обязательному подключению учеников, достигших 14-летнего возраста, к этой госпрограмме. Параллельно составлен график регулярного посещения кинотеатров школьниками 7—11-х классов», — подчеркнули в мэрии.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить