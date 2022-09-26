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В Забайкалье состоится джазовый фестиваль Олега Лундстрема

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В Забайкальском крае впервые пройдёт джазовый фестиваль Олега Лундстрема.
В Забайкалье состоится джазовый фестиваль Олега Лундстрема
  • РИА Новости

Мероприятие приурочили к 100-летию джаза, передаёт ОТР.

Концерты проходят в десятках городов.

Помимо музыкальных встреч зрителям представят спектакль «Прощание с Матёрой» по мотивам повести Валентина Распутина, а также постановку «12» Центра театра и кино.

Фестиваль продлится до 12 ноября.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.

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