В Забайкалье состоится джазовый фестиваль Олега Лундстрема
- РИА Новости
Мероприятие приурочили к 100-летию джаза, передаёт ОТР.
Концерты проходят в десятках городов.
Помимо музыкальных встреч зрителям представят спектакль «Прощание с Матёрой» по мотивам повести Валентина Распутина, а также постановку «12» Центра театра и кино.
Фестиваль продлится до 12 ноября.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.