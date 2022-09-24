Тюменский драмтеатр подготовил восемь премьер в новом сезоне
- Gettyimages.ru
- © Enrique Estrada / EyeEm
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
В частности, зрители увидят спектакль «Дом Бернарды Альбы» в постановке заслуженного артиста России Зураба Нанобашвили.
Также будут представлены «Бесприданница», «Ночь перед Рождеством» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».
В число премьер попал и спектакль по пьесе Фредерика Строппеля «Из жизни ископаемых».
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.