Тюменский драмтеатр подготовил восемь премьер в новом сезоне

Тюменский Большой драматический театр подготовил восемь премьер в новом сезоне.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В частности, зрители увидят спектакль «Дом Бернарды Альбы» в постановке заслуженного артиста России Зураба Нанобашвили.

Также будут представлены «Бесприданница», «Ночь перед Рождеством» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В число премьер попал и спектакль по пьесе Фредерика Строппеля «Из жизни ископаемых».

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.