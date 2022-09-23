Драпеко назвала Краснопольского замечательным режиссёром

Актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Краснопольского.

«Замечательный был режиссёр. Талантливый, яркий, своеобразный. С ним было очень легко работать. Снимал «Вечный зов» Краснопольский вместе с братом, Валерием Усковым. И именно Владимир Аркадьевич снимал ту линию, которую я вела. Это сцена с начальником НКВД Олейниковым и с моими родителями. Во время съёмок мы были очень дружны. И после того, как фильм был закончен, общались и встречались довольно часто», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Драпеко, Краснопольский был не только прекрасным режиссёром, но и активным общественником.

Краснопольский скончался на 90-м году жизни, передаёт newizv.ru со ссылкой на Союз кинематографистов. Он был известен по совместной работе с Валерием Усковым над фильмами и сериалами «Вечный зов», «Таёжный десант», «Две судьбы».