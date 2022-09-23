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В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о спасении девяти детёнышей тюленей в этом году

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Научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андреевская рассказала, что для волонтёров, занимающихся спасением тюленей, 2022 год выдался относительно спокойным.
В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о спасении девяти детёнышей тюленей в этом году
  • РИА Новости

Обычно наиболее сложными периодами являются весна и первая половина лета, когда детёныши рискуют рано оторваться от матерей из-за слишком быстро тающих и раскалывающихся льдин, на которых гнездятся нерпы, отметила она в разговоре с агентством «Невские новости».

«Зима, в принципе, была неплохой. Не было аномальной жары в первую половину лета, как было в прошлые годы, и все детеныши успели начать самостоятельную жизнь. В целом животных было немного — меньше, чем в предыдущем и позапрошлом годах. Было девять тюленят», — сообщила Андреевская.

В июле ФАН передавало, что представители Центра помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге выпустили в Ладожское озеро ещё двух спасённых нерп.

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