Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» откроется 29 сентября в Петербурге

Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» откроется 29 сентября в Санкт-Петербурге. Он продлится по 12 октября.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на организаторов.

Среди участников — театр «Сатирикон», Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова, Театр-фестиваль «Балтийский дом», Сахалинский международный театральный центр имени Чехова, Псковский академический театр драмы имени Пушкина, Московский академический театр имени Маяковского и Театр кукол Республики Карелия.

Также примут участие театры из Белоруссии.

Кроме того, программа включает «Някрошюсовские чтения» и Театральную лабораторию.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.